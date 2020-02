San Valentino, Giulia “canta” il suo amore per Andrea: “Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te”

Ha scelto una delle canzoni simbolo di Eros Ramazzotti, Giulia Faedda, per urlare a tutto il mondo il suo amore per Andrea. Il ritornello di “Più bella cosa”, composta nel 1996 dall’artista romano, è la sua scelta-dedica in vista del San Valentino 2020: “Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te. Unico come sei, immenso quando vuoi. Grazie di esistere, amore mio! Ti amo immensamente! Per sempre tua Giulia”.

Fonte: Casteddu On Line