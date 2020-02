Basket: Spissu e Vitali in Nazionale

(ANSA) - CAGLIARI, 3 FEB - Il ct della nazionale di basket Meo Sacchetti ha diffuso la lista dei 16 atleti che prenderanno parte al raduno di Napoli (17 febbraio) in preparazione alle prime due gare di qualificazione all'EuroBasket 2021. Ci sono anche due giocatori della Dinamo: il sardo Marco Spissu, al suo esordio in nazionale, e Michele Vitali.

Gli azzurri affronteranno la Russia al PalaBarbuto il 20 febbraio e l'Estonia a Tallinn il 23. L'Italia fa parte del Girone B (che comprende anche la Macedonia del Nord) ma parteciperà fuori classifica poiché già qualificata quale Paese ospitante.

Nella lista figurano molti ragazzi delle giovanili azzurre negli ultimi anni. Primissima chiamata per Matteo Spagnolo, classe 2003 in forza al Real Madrid, secondo atleta sotto i 18 anni convocato nella gestione Sacchetti (dopo Nico Mannion nel 2018). Prima volta anche per Giordano Bortolani, grande rivelazione in A2, unico insieme a Francesco Candussi a non giocare in Serie A. Esordi nella senior anche per Marco Spissu, play della Dinamo, Andrea Mezzanotte, ala di Trento, Andrea Pecchia, guardia/ala di Cantù, Nicola Akele, ala di Cremona e Leonardo Totè, lungo di Pesaro. Si rivedono in azzurro, dopo diversi anni, Andrea De Nicolao, Filippo Baldi Rossi, Simone Fontecchio, Michele Ruzzier e Stefano Tonut. I "senatori" sono Amedeo Tessitori, unico dei 16 aver preso parte al Mondiale, Giampaolo Ricci e Michele Vitali, entrambi al training camp in vista del Mondiale.

"Comincia una nuova fase - commenta il ct - e approfittiamo di questa finestra di qualificazione per vedere da vicino giocatori nuovi e per dare loro la possibilità di fare esperienza ad alto livello. In questa occasione abbiamo deciso di convocare un paio di ragazzi molto giovani e diversi giocatori che il campionato ci ha segnalato, negli ultimi mesi, per qualità e costanza di rendimento. L'idea è quella di ampliare il numero di atleti a disposizione e parallelamente coinvolgere i giovani. Non solo in vista del pre olimpico di giugno ma anche per le competizioni che ci attendono nel prossimo futuro, a partire dall'Europeo che giocheremo in casa nel 2021". (ANSA).