Il Comune continua a investire sui corsi per l’utilizzo delle macchine salvavita Marriubiu continua la sua corsa per salvare vite umane. Entro marzo, arriveranno in paese due nuovi defibrillatori, che si aggiungono ai sei già installati in diversi impianti sportivi e associazioni. I defibrillatori saranno inaugurati con una cerimonia.

“Le due macchine salvavita”, spiega il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu, saranno posizionate all’aperto, una in piazza Amsicora, dove si tengono le manifestazioni culturali più importanti e punto d’arrivo della sfilata dei carri di Su Marrulleri, e l’altra in via Nenni, nel nuovo campo da basket”. Intanto il Comune di Marrubiu continua a puntare sulla formazione dei suoi abitanti. Proprio oggi si sono conclusi i corsi per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore e i corsi retraining per il rinnovo biennale dello stesso, tenuti dagli istruttori della Croce Rossa. Al corso hanno partecipato allenatori sportivi o soci di associazioni del territorio marrubiese.

“La sicurezza dei nostri cittadini che praticano attività sportiva”, commenta l’assessore allo sport Antonio Urracci, “è di fondamentale importanza, visto anche le recenti normative imposte dal decreto Balduzzi, che dall’1 Luglio 2017 rende obbligatorio per le Associazioni Sportive Dilettantistiche la dotazione di apparecchio defibrillatore e la formazione di persone abilitate al suo utilizzo. Un ringraziamento particolare va alla croce rossa italiana e a tutti i suoi istruttori”. “Il Comune”, spiega il primo cittadino Santucciu, “stanzia annualmente tra i 1.000 e i 2.000 euro per i corsi di formazione e aggiornamento sull’uso del defibrillatore. In quattro anni, nel nostro comune, si sono formate oltre 50 persone. Teniamo molto all’acquisto delle nuove macchine e alla formazione di persone per l’uso di questi strumenti, indispensabili per salvare vite umane”. Lunedì, 3 febbraio 2020 L'articolo A Marrubiu in arrivo entro la fine di marzo altri due defibrillatori sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano