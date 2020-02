Cagliari, è rivolta per gli operatori dei parchi comunali: “Non ci pagano da due mesi”

Da due mesi senza stipendio. Protestano i giardinieri e i custodi dei parchi cittadini. “Sindaco Truzzu e assessori, dove siete?”, si legge in una scritta al parco Giovanni Paolo II di via dei Donoratico. Ma il problema riguarda anche le ree verdi di San Michele, Terramaini e Orto dei Cappuccini “Manca il residuo di novembre, più gli stipendi di dicembre e gennaio e siamo già a febbraio”, dichiara Aldo Coiana, “la coop ci ha ammesso le proprie difficoltà perché il Comune paga a bimestre, ma noi senza soldi non ce la facciamo più”. Non sono escluse nuove forme di protesta in arrivo.

Fonte: Casteddu On Line