Cagliari come la Costa Smeralda: sì ai grandi yacht davanti a via Roma

Cagliari come la Costa Smeralda. In arrivo i grandi yacht davanti a via Roma. C’è il primo ok del Comune alla variante al piano regolatore portuale: un voto bipartisan in commissione Urbanistica, preludio al via libera definitivo atteso per domani in consiglio comunale. La zona dello scalo su via Roma è quella di maggior interesse sia dal punto di vista storico che per la sua funzione di filtro tra le attività portuali e quelle urbane. E così nello spazio tra il molo Sanità e il molo Sabaudo interno (in pratica l’angolo tra via Roma e via Sant’Agostino”) arriva la nautica da diporto e turistico ricettiva, e potranno attraccare anche i grandi yacht che si avvicinano dunque a via Roma e al largo Carlo Felice. Si prevede di realizzare ormeggi per circa 300 imbarcazioni, che potranno trovare risposta alle loro esigenze di servizi nelle strutture previste sui moli Sanità e Dogana. L’Autorità portuale ha già ricevuto una proposta per la riqualificazione del Molo Sanità, della Calata Azuni e della Calata Sant’Agostino, con la realizzazione, nello specchio acqueo delimitato da queste banchine, oltre alla marina per i grandi yacht, di un centro servizi, da costruire dopo la demolizione e ricostruzione della vecchia stazione marittima.

Fonte: Casteddu On Line