Problemi al carrello, atterraggio d’emergenza per un volo partito da Madrid -VIDEO

Arrivano le prime immagini tratte da un video caricato su YouTube che mostrano un aereo di Air Canada con 128 passeggeri a bordo (oltre ai membri dell’equipaggio) partito dall’aeroporto di Madrid e diretto a Toronto che sta girando da circa tre ore vicino allo scalo spagnolo prima di atterrare d’emergenza. A quanto si apprende quello che ufficialmente viene descritto come «problema tecnico» da Aena (società iberica che gestisce l’impianto) sarebbe un malfunzionamento a un carrello che avrebbe perso un pezzo (probabilmente una delle dieci ruote) e che potrebbe essere finito dentro a uno dei due motori. Il jet, un Boeing 767-300 di quasi 31 anni, sta effettuando diversi giri per scaricare il kerosene imbarcato. Da regolamenti internazionali il velivolo non può atterrare con un carico superiore a quelli indicati. In un audio pubblicato in esclusiva dal quotidiano spagnolo «El Mundo» si sente uno dei piloti comunicare ai passeggeri che l’aereo deve tornare a Madrid per un «piccolo problema a una delle ruote. E dal momento che siamo pieni di carburante allora dobbiamo alleggerirci un pochino prima di atterrare». Sull’accaduto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata aperta un’inchiesta di sicurezza per inconveniente grave. Il velivolo resterà fermo a Madrid fino a quando non saranno completati gli accertamenti tecnici.

