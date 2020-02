Santa Giusta: modifiche al traffico da e verso Oristano

Lavori e cantiere. Avviso del Comune

Modifiche al traffico veicolare a Santa Giusta, per chi percorre la via Giovanni XXIII, in arrivo da Oristano. Da domani, martedì 4 febbraio, a causa dei lavori per la realizzazione della rete di metanizzazione, la strada potrà essere percorsa a senso unico in direzione verso Oristano.

Per chi arriva da Oristano sarà predisposto un percorso alternativo con svolta in via Nenni e successivo collegamento con la via Garibaldi. I lavori dovrebbero interessare la strada per circa 10 giorni. Il Comune invita gli automobilisti che in quei giorni percorreranno quel tratto di strada a prestare la massima attenzione. Lunedì, 3 gennaio 2020 L'articolo Santa Giusta: modifiche al traffico da e verso Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano