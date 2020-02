A Samugheo un nuovo centro per le produzioni agroalimentari

Il Comune investe sul vecchio caseificio: diventerà una struttura polivalente L’ex caseificio di Samugheo diventerà un Polo Agroalimentare. Il Comune già ufficializzato l’acquisto dei vecchi immobili della Cooperativa Latteria Sociale. L’obiettivo è quello di creare un centro di eccellenza produttiva, investendo sulla vocazione agroalimentare del territorio come fonte di ricchezza e di lavoro. Il progetto dovrebbe portare alla realizzazione di alcune strutture al chiuso, dove sorgeranno i laboratori per la lavorazione del formaggio, ma anche di altri prodotti agro alimentari della tradizione. Oltre agli spazi al coperto, nel polo verranno organizzati anche degli spazi verdi, disponibili a tutta la comunità. Tra le idee dell’amministrazione anche quella di realizzare nuove strutture da utilizzare come spazi polivalenti, rendendole disponibili alle tante associazioni culturali del paese. Il polo agroalimentare ospiterà, inoltre, il nuovo archivio del Comune di Samugheo, ormai saturo. “L’obiettivo”, spiega l’assessore comunale alle Attività Produttive Maurizio Frongia, “è stimolare il ravvicinamento alla produzione di prodotti tipici, migliorando non solo l’area mercatale di 1000 m già acquistata in passato, ma creando nei nuovi spazi dei laboratori di prodotti agroalimentari tipici”.

“Un ringraziamento va sicuramente a tutti i soci della Cooperativa”, ha detto durante il Consiglio Comunale il sindaco Antonello Demelas, “per aver fatto in modo che il caseificio restasse un bene a servizio dell’intera comunità”.



Nel 2011 il Comune aveva bandito un concorso di idee per l’organizzazione degli spazio della Cooperativa, poi non andato in porto. Dopo 7 anni la Cooperativa ha riproposto la vendita di tutti gli immobili al Comune, che ha accettato l’offerta e già effettuato la prima rata del pagamento. “Vogliamo sfruttare questi spazi e riorganizzarli”, conclude l’assessore Frongia. “In paese servirebbe anche uno spazio polivalente, che dia vita a un polo in cui si possa riconoscere e consolidare l’identità collettiva di Samugheo”. Lunedì, 3 febbraio 2020 L'articolo A Samugheo un nuovo centro per le produzioni agroalimentari sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano