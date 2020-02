Serena e Pago, notte di fuoco al Grande Fratello Vip: pace fatta tra i due

La notte di fuoco c’è stata, ben ripresa (seppur a tratti) dalle telecamere di Canale 5. Al Grande Fratello Vip va in onda la “pace” tra Serena Enardu e Pago: dopo settimane di incertezza, culminate con l’entrata ufficiale nella casa dell’ex fidanzata del cantante, i due sembrano aver ritrovato appieno il feeling. Baci, abbracci e coccole “notturne”, con la regia del programma Mediaset che, più volte, “stacca” su altre parti della casa. Lui l’ha dichiarato: “Sono ancora innamorato di Serena”. E lei, ex tronista di Uomini E Donne, ha sentito quelle parole ed è riuscita a mettere piede dentro il reality. Tutto è avvenuto dentro la Capsule Hotel Room: la penombra non è bastata a non farsi vedere da tutta l’Italia mentre si abbracciavano, si baciavano e, stretti stretti, parlavano: “Volevo fare questo percorso da solo, invece sei venuta tu a rompere e qui ci riprendono sempre, non possiamo fare nulla”, ha detto, sorridendo, Pago a Serena. Poi, i due si sono nascosti sotto le coperte e hanno passato insieme tutta la notte.

Fonte: Casteddu On Line

