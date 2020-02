Plancia di metallo sulla strada: pericolo a Oristano

Da tempo è stato segnalato agli uffici comunali, ma nessuno è intervenuto ancora ad eliminare la situazione di pericolo che incontrano quanti percorrono la via Basilicata, a Oristano. Una grande lastra in metallo è stata posata sulla carreggiata per coprire uno scavo realizzato in precedenza e non ancora del tutto ripristinato. La lastra, però, è quasi sospesa, perchè non aderisce bene al pavimento stradale e proprio ciò causa un’evidente e grave situazione di pericolo.

La segnalazione giunge a pochi giorni dall’episodio avvenuto nelle vicinanze: un ciclista è caduto a causa di una matassa di fili dimenticata per strada nel corso dei lavori che stanno interessando la zona di Torangius – San Paolo.

Lunedì, 3 febbraio 2020

