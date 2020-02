Ritorna evento Buon Compleanno Faber

(ANSA) - CAGLIARI, 3 FEB - Da Giuliana Sgrena, la giornalista sequestrata quindici anni fa in Iraq alla cantautrice Grazia Di Michele. Passando per la cantante Patrizia Liquidara e lo chef Alessandro Negrini. Sono alcuni degli ospiti dell'edizione 2020 del festival Buon Compleanno Faber, ispirato a Fabrizio De André. Sottotitolo: "non una cover, non un omaggio e nemmeno un ricordo". Sarà in cartellone dal 6 febbraio al 29 marzo 2020 a Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo San Pietro e Muravera. Il festival è dedicato quest'anno alla comandante della Sea Watch, Carola Rackete, e a Lorenzo Orsetti, morto combattendo accanto ai curdi in Siria.

"Un percorso nei solchi di Fabrizio non per 'rimasterizzare' la sua opera - spiegano gli organizzatori - tantomeno per 'totemizzare' la sua figura, ma per riseminare la sua poetica, la sua visione sociale del mondo e la ricchezza delle sue considerazioni che emergono nitide e forti attraverso i linguaggi contemporanei di musica, letteratura, cinema, arte e impegno civile".

In tutto 29 giornate tra Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo San Pietro e Muravera con 70 appuntamenti e più di 100 ospiti. Una programmazione fitta e ricchissima, simbolicamente a cavallo del compleanno di Fabrizio De Andrè, che l'avrebbe festeggiato il 18 febbraio.(ANSA).