Alluvione 2008, confermata l'assoluzione

In quella tragica giornata di oltre undici anni fa morirono Speranza Sollai, annegata nella sua abitazione, Licia Zucca e suo genero Antonello Porcu, inghiottiti da una piena mentre viaggiavano in auto nei pressi di Poggio dei Pini, e Annarita Lepori, travolta dalla furia del Rio San Girolamo ormai fuori controllo. La sentenza è arrivata dopo un'ora si camera di consiglio. Soddisfazione è stata espressa dai difensori degli imputati, Guido Manca Bitti, Nicola Floris, Leonardo Filippi e Luigi Sanna.

Sentenza di assoluzione confermata anche in appello per l'alluvione del 22 ottobre 2008 a Capoterra, costata la vita a quattro persone: tutti assolti dall'accusa di omicidio colposo e inondazione colposa con formula piena, perché il fatto non sussiste. Escono quindi indenni anche dal processo di secondo grado i tre imputati per i quali gli avvocati di parte civile avevano chiesto la riforma e gli enti pubblici che erano stati chiamati al risarcimento.

Fonte: Ansa

