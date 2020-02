Vincenzo, bruciato ucciso e vivo: arrestati la moglie, l’amante e il figlio di lei. Svolta nel caso di Vincenzo Cordì, l’uomo trovato carbonizzato in auto a Roccella Jonica nel novembre scorso. Le indagini hanno virato in maniera netta sull’ipotesi di omicidio, per quello che si configura come uno dei delitti più drammatici degli ultimi tempi. I dettagli su Quotidiano.net: “Questa mattina sono stati arrestati a Locri Susanna Brescia, moglie della vittima, di 42 anni con precedenti, insieme all’amante Giuseppe Menniti, 41 anni e con precedenti di polizia, e al figlio del primo matrimonio della Brescia, Francesco Sfara, di 22 anni. Sono ritenuti responsabili in concorso dell’omicidio di Vincenzo Cordì. E le accuse nei loro confronti sono pesanti: nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019, l’auto della vittima sarebbe stata data alle fiamme mentre l’uomo era ancora vivo”, scrive il nostro giornale partner.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.