La torre di Seu rischia di crollare e in mare scattano i divieti

Niente più barche, pesca e bagni nelle acque vicino alla torre aragonese di Seu, sul litorale di Cabras. Un’ordinanza della Capitaneria di porto di Oristano, con decorrenza immediata, ha interdetto lo specchio acqueo antistante la torre per un raggio di 50 metri. Il divieto è per la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi tipo, per la pesca e i mestieri relativi e per il turismo nautico, la balneazione e tutte le attività connesse con i pubblici usi del mare, come si legge nel testo.

La disposizione firmata dal comandante della Capitaneria, capitano di fregata Antonio Frigo, si è resa necessaria a causa del forte degrado della torre, nell’oasi naturalistica di Seu, e “lo stato di fessurazione e fratturazione del blocco di falesia sottostante la torre”.

L’ordinanza prevede anche che il Comune di Cabras transenni per impedire l’accesso via terra alle aree dove c’è un reale rischio di crollo e che si adoperi per prevenire ed eliminare i pericoli.

Lunedì, 3 febbraio 2020

