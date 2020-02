Sardegna, terremoto dentro Abbanoa: si è dimesso l’amministratore unico Abramo Garau

“Si sono appena dimessi i vertici di Abbanoa”. Poche ma chiare parole, quelle scritte da Mauro Pili su Facebook. La decisione sarebbe arrivata durante l’assemblea dei soci, alla presenza della Regione e di vari sindaci. “Abramo Garau, amministratore unico, ha deciso di dimettersi dopo che la Regione non ha approvato il piano. Si va verso la nomina di un Cda”, afferma Pili. E la conferma arriva dalla stessa Abbanoa: durante l’incontro alla Camera di Commercio di Nuoro, Abramo Garau (come si può sentire nel video esclusivo) ha spiega che “le cose storte siano rimaste storte. Non si è riusciti a raddrizzarle nell’interesse di tutti e poterle mettere a posto. Da oggi metto nelle vostre mani le mie dimissioni, attiverò le procedure di legge perchè venga rinnovato l’organo di amministrazione”. Adesso, la società che gestisce l’acqua di quasi tutta la Sardegna dovrà riconvocare un’assemblea degli azionisti per la nomina dei membri del Cda: “Non sappiamo ancora se saranno tre o cinque”, precisano. Tra chi “esulta” per la decisione delle dimissioni c’è l’ex presidente sardo Mauro Pili: “Adesso fuori tutti i responsabili di conguagli fuorilegge, pratiche aggressive, bollette negli scantinati e opere bloccate”.

Fonte: Casteddu On Line