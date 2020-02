Sardegna, nuova allerta meteo per forte vento e mareggiate

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, con l’AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE PER VENTO E MAREGGIATE (Prot. n. 3457 del 03/02/2020) comunica che, a partire dalle ore 09:00 del 04.02.2019 sino alle ore 23:59 del 04.02.2020: “SI PREVEDONO VENTI FORTI DA NORD-OVEST, LOCALMENTE DI BURRASCA, IN PARTICOLARE SULLE COSTE SETTENTRIONALI E OCCIDENTALI DELLA SARDEGNA OVE SARANNO ANCHE POSSIBILE MAREGGIATE“. Vedi link: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/3af321ed-50ee-4dbb-aa96-dbe468ad208a_Avviso%20Meteo%20-%2020200203.pdf Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni. Le norme di comportamento da adottare sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151423.pdf