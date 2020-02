Il picco di venticinque gradi, certificato da più portali meteo sull’Ogliastra, è “solo” il valore più alto registrato in un’Isola avvolta da un incalzante anticiclone africano che, usufruendo anche dell’effetto favonico dei venti occidentali, ha portato i termometri a superare agevolmente quota venti gradi centigradi. E anche domani le temperature massime non dovrebbero variare granché. Così come permarrà una sostenute ventilazione occidentale: tuttavia, dalle ore serali di domani prenderà il sopravvento il Maestrale preannunciando un repentino cambiamento, come anche confermato dalla Protezione Civile che ha diramato una dettagliata allerta meteo .Il cambiamento verrà innescato da uno spostamento dell’alta pressione verso ovest, tale spostamento consentirà a una massa d’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico di puntare decisamente il Mediterraneo centro orientale. Così spiegano i bravissimi esperti di Meteo Sardegna. Sulla nostra regione avremo effetti solamente in termini di temperature, che fin dalla notte di martedì su mercoledì crolleranno. Stiamo parlando di flessioni vertiginose, in qualche caso anche nell’ordine di 20°C.

Mercoledì soffierà il vento di tramontana, poi il grecale e farà freddo. Avremo temperature inferiori alle medie climatiche di riferimento, tenete conto che in collina difficilmente si andrà oltre 5-6°C di massima e lo zero termico sarà collocato attorno agli 800 metri. Ma non avremo precipitazioni, questo è giusto sottolinearlo. Il freddo permarrà anche giovedì, dopodiché dovremmo registrare un graduale rialzo delle temperature e un nuovo consolidamento dell’alta pressione. L'articolo Caldo pazzo sulla Sardegna, picchi di 25 gradi in attesa degli “schiaffi” del maestrale proviene da Casteddu On line.

