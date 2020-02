Lavori pista, scalo Olbia chiude 40 gg.

L'aeroporto di Olbia Costa Smeralda è ufficialmente chiuso. Rimarrà tale per 40 giorni sino al 14 marzo prossimo per i lavori di rifacimento e allungamento di circa 300 metri (da 2,5km a 2,8km) della pista di atterraggio dello scalo. Ieri sera, alle 19, dallo scalo gallurese è partito l'ultimo volo diretto a Linate, mentre questa mattina alle 7 è decollato l'ultimo per Roma. Entrambi i collegamenti sono di Air Italy che, in questo periodo, ferma le sue attività sul nord est della Sardegna. La continuità aerea nella parte settentrionale dell'Isola sarà garantita dai soli collegamenti in partenza e arrivo da Alghero, effettuati da Alitalia, la quale ha già comunicato che in caso di necessità utilizzerà velivoli più capienti o aggiungerà ulteriori aerei a quelli già previsti normalmente.

E per ridurre al minimo il disagio la Geasar, la società di gestione dello scalo di Olbia, ha previsto un servizio di bus navetta a pagamento che collegherà Olbia con l'aeroporto di Alghero nel periodo di chiusura. Il costo del trasporto da Olbia ad Alghero (136 km) è di 19 euro a tratta e per tutti coloro che usufruiranno della navetta il parcheggio dell'auto sarà gratuito in aeroporto. L'alternativa è raggiungere lo scalo di Cagliari Cagliari: in questo caso la distanza è di 267km.

E per tenere viva l'aerostazione del Costa Smeralda la Geasar ha allestito una programmazione che consentirà di lasciare le porte aperte nella struttura aeroportuale durante i lavori in pista. Un programma di eventi, denominato "Flight Club", che trasformerà lo scalo gallurese in un grande spazio per musica, arte, cultura, spettacolo, sport, archeologia, letteratura, storia, ambiente e grandi eventi durante la chiusura imposta dai lavori di rifacimento della pista.

Il clou sarà il doppio appuntamento finale con due testimonial d'eccezione: Paolo Fresu, che suonerà insieme a Danilo Rea l'8 marzo, e Paolo Nespoli, l'astronauta che il 7 marzo parlerà di ambiente e dei suoi oltre 300 giorni in una stazione aerospaziale in differenti missioni.