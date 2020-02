Sardegna, Camping Village ricerca personale per la nuova stagione: ecco come candidarsi

N.B : per Addetti ricevimento e Addetti sala , è richiesta esplicitamente ottima conoscenza della lingua Inglese Come candidarsi: Per avere la possibilità di lavorare in una della più grandi aziende del settore, con sicure opportunità di crescita e garanzie di cureiculum, è possibile inviare la propria candidatura, con curriculum allegato, all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Torre del Porticciolo , il più grande Camping Village in Sardegna, ricerca le seguenti figure lavorative per la stagione estiva 2020 da Maggio a Ottobre : 1) Addetti Ricevimento 2) Chef 3) Addetti sala 4) Adettei Pulizie

Fonte: Casteddu On Line

