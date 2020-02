Aerei: Sardegna fiduciosa su proroga

(ANSA) - CAGLIARI, 3 FEB - "Sono fiducioso sulla proroga della continuità territoriale aerea in scadenza il 16 aprile che è legata all'accettazione del bando". Lo ha dichiarato l'assessore dei Trasporti della Sardegna, Giorgio Todde, in vista del vertice con la Commissione Ue che si terrà alle 15 presso il Dipartimento politiche europee di Palazzo Chigi e al quale sia l'assessore che il governatore Christian Solinas parteciperanno in videoconferenza. Entrambi, infatti, sono impegnati a Cagliari in Consiglio regionale per la seduta statutaria con all'ordine del giorno i rincari dei prezzi nel trasporti marittimi.

"Noi crediamo di poter risolvere la situazione - sottolinea Todde a proposito dei voli agevolati - da parte nostra abbiamo fatto quello che ci ha chiesto l'Unione europea in fase di stesura del bando, sulla base anche delle consultazioni con i vettori". Un piano, spiega il titolare dei Trasporti, che "agevola i cittadini sardi con 20 euro più tasse aeroportuali per i voli per Roma e 30 più tasse per i voli per Milano. L'Ue ci ha chiesto inoltre di lasciare il libero mercato per i non residenti per la stagione summer. Speriamo che già oggi si possa chiudere la partita".

Quanto alla questione del caro tariffe marittime, "l'obiettivo - avverte Todde - è evitare che il cittadino abbia un aumento del 30%. Venerdì ho incontrato il viceministro a Roma assieme al collega della Sicilia. A breve ci riconvocherà e si è detto disponibile a ragionare sullo stanziamento di fondi, e la stessa cosa ha fatto la Regione sarda". (ANSA).