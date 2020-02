Truffa a Sinnai: si spaccia per un impiegato comunale e si faceva dare denaro per sponsorizzare una squadra di calcio

Fingendosi impiegato comunale si fa consegnare denaro

da un commerciante per sponsorizzare una squadra di calcio.

Al termine di rapide indagini i carabinieri della Stazione di Sinnai hanno fatto luce sul raggiro,

denunciando due giovani per truffa.

Uno di loro deve rispondere anche di sostituzione di persona.

I carabinieri hanno accertato che l'indagato, dopo avere contattato telefonicamente

un commerciante di Sinnai spacciandosi per impiegato comunale

(utilizzando il telefonino di un complice pure denunciato per truffa),

si era fatto consegnare 50 euro dal negoziante raggirato, facendo perdere le sue tracce.

Si trattava di un raggiro.

Fonte: L'Unione Sarda

