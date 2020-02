Pozzecco striglia Dinamo "basta errori"

"Non mi è piaciuto come abbiamo giocato gli ultimi tre minuti, una squadra esperta come la nostra non può fare errori così". Il coach Gianmarco Pozzecco non digerisce la sconfitta per 83 a 82 che la sua Dinamo ha rimediato ieri a Trieste. Seconda sconfitta di fila in campionato, secondo capitombolo consecutivo sulla sirena al termine di un match gestibile diversamente, seconda sfida persa con Trieste dopo quella dell'andata, ma Sassari resta saldamente al secondo posto solitario della classifica, perciò in casa biancoblu il clima resta sereno.

"È la seconda partita che perdiamo con un tiro rocambolesco, ma non dovevamo arrivare a quel momento", commenta il coach, triestino doc. "Abbiamo battuto tutti i record della sfiga perdendo due partite di fila all'ultimo tiro - dice per gettare acqua sul fuoco - questi ragazzi hanno un grande senso di responsabilità rispetto a quel che succede in campo, sono intelligenti, ci tengono e quando facciamo errori in attacco lo subiamo, e questo si riflette poi in difesa".