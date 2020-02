Al via i preparativi per il pellegrinaggio a Bonaria 2020 - Quest’anno partirà dall’area grandi eventi che il comune allestirà nel campo sportivo di Bellavista

Mancano quasi tre mesi ma i preparativi per l'organizzazione del 34esimo pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria sono già stati avviati.

Una splendida storia nata per iniziativa della Fraternità e di Comunione e Liberazione, c

he insieme all’ex parroco Monsignor Giovanni Abis riproposero un antico gesto di fede e devozione le cui origini sono legate alla storia identitaria del paese.

Ad organizzare l’evento patrocinato dal Comune di Sinnai è come sempre l’associazione culturale “Il Segno” presieduta da Pierangelo Soi.

Quest’anno il pellegrinaggio partirà dall’area grandi eventi che il comune allestirà nel campo sportivo di Bellavista,

tornerà “l’Happening”, animato dai gruppi folk, corali e associazioni culturali di Sinnai,

per intrattenere le migliaia di pellegrini che parteciperanno alla messa di apertura che sarà celebrata dall’Arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi.

Tra le novità, l’inaugurazione di una pietra monumentale sulla quale verranno incisi i “Goccius campidanesus po su centenariu de sa patrona massima de sardigna Nostra Signora de Bonaria”

composti dal canonico sinnaese Monsignor Giovanni Cadeddu, e donata dal nipote Filippo Cadeddu.

L'appuntamento è per la notte fra il 24 e il 25 aprile.

Annunciati fedeli da tutta la Sardegna.

Fonte: L'Unione Sarda

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.