“Si può dire”, spiega il sindaco Emanuele Cera, “che la banda larga non sia altro che l’identificazione di un vasto insieme di tecnologie che hanno in comune il collegamento ad internet alla velocità di trasmissione superiore a quelle supportate dai classici modem tradizionali. Ciò sfocia poi nella fibra ottica, che tramite l’evoluzione tecnologica può trasportare una quantità di dati enorme con affidabilità e velocità”.

Successivamente è stata anche realizzata la banda ultralarga, che è ancora più potente della banda larga. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Emanuele Cera, prende atto con soddisfazione che sono stati portati a conclusione e positivamente collaudati da parte di Infratel Italia (società in house del Ministero Sviluppo Economico) i lavori di realizzazione e posa della rete passiva contenente la fibra ottica concernente il Progetto Banda Ultra Larga Sardegna.

“In ragione di tale opera di infrastrutturazione”, prosegue il primo cittadino, “alla quale l’amministrazione comunale ha prestato il proprio contributo collaborativo sottoscrivendo un’apposita convenzione, il gestore Telecom Italia sta provvedendo ad “illuminare” la fibra consentendo alla cittadinanza e alla pubblica amministrazione di poter usufruire della connessione ad alta velocità, comunica il primo cittadino”.

“L’amministrazione comunale”, conclude Cera, “intende valorizzare le opportunità che la digitalizzazione può apportare a vantaggio della cittadinanza sia in termini di servizi da parte della pubblica amministrazione che come elemento attrattore per l’insediamento di nuove imprese. Per questi motivi valuterà quali strumenti possano essere attivati, d’intesa con l’amministrazione regionale, per avviare modalità di sostegno alle famiglie, agli studenti e alle imprese per favorire l’accesso a tale servizio”.

Lunedì, 3 febbraio 2020

L'articolo Ad Arcidano arriva Internet super veloce, con la banda ultralarga sembra essere il primo su LinkOristano.it.