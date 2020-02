Paolo Palumbo in viaggio verso Sanremo: “Per volare mi bastano gli occhi”

Sarà il protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo, Paolo Palumbo. La sua “Io sono Paolo”, canzone composta con gli occhi dal giovane artista sardo malato di Sla, è pronta a far cantare tutta l’Italia mercoledì 5 febbraio. Accanto a Palumbo ci saranno il rapper Kumalibre e il musicista Andrea Curti. La nave diretta in Liguria è già partita, e il 22enne nuoreae non nasconde la sua emozione: “Grazie per il vostro affetto e sostegno. Come potete vedere sono in nave, già bello comodo in cabina. È iniziata ufficialmente l’avventura Slsanremese, la nave sta partendo e ci tenevo ad informarvi che sto partendo. Mi raccomando continuate a sostenermi, siete il mio carburante”.

Una presenza, quella di Palumbo, fortemente voluta da Amadeus, a cui spetta il computo di presentare la nuova edizione del Festival dei fiori. Svelato anche parte del testo della canzone di Paolo Palumbo: “Se esiste una speranza ci voglio provare. Per volare mi bastano gli occhi, sono la montagna che va da Maometto, pur restando disteso sul letto”.

Fonte: Casteddu On Line