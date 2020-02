Premio Tesi di Laurea a Ploaghe

Verrà bandito anche quest’anno il “Premio Tesi di Laurea” da parte del Comune di Ploaghe. Il concorso che propone di sostenere ed incoraggiare nei giovani studenti lo studio e l’approfondimento degli aspetti peculiari di Ploaghe, del suo territorio, della sua popolazione e della sua storia. Lo scorso lunedì la giunta comunale ha infatti approvato il bando per l’annualità 2020 per l’assegnazione di premi alle migliori tesi di laurea, sia triennali che magistrali o diploma di laurea a ciclo unico, che riguardino, appunto, Ploaghe e il suo territorio e che sviluppino almeno uno dei seguenti temi fra storia e cultura, architettura, monumenti e archeologia, aspetti giuridici ed economici del territorio, urbanistica, infrastrutture e paesaggio, Aspetti scientifici (compresi quelli sanitari) e tecnologici. Le tre migliori tesi selezionate tra quelle pervenute, saranno premiate con la somma di 1000 euro e sarà facoltà della commissione proporre delle menzioni speciali. Il premio fa il paio con il premio delle eccellenze, che vuole incentivare gli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado, valorizzarne il merito e sostenere il profitto scolastico. “Con questo bando- sottolinea il sindaco Carlo Sotgiu- intendiamo sostenere e premiare le eccellenze del mondo universitario provando a indirizzare i loro studi e i loro sforzi scientifici su Ploaghe ed il suo territorio. Abbiamo bisogno che i giovani approfondiscano le tematiche relative alla nostra cultura, alle nostre tradizioni ma anche allo sviluppo dello stesso territorio. Studi di contesto come quelli necessari per redigere una tesi di laurea possono trasformarsi in formidabili strumenti di conoscenza. Saremo lieti di premiare i ragazzi ploaghesi che decidano di studiare il loro paese e diano il loro contributo di conoscenza.” Il Bando sarà pubblicato nei prossimi giorni nel sito del comune di Ploaghe e la sua scadenza è prevista, come ogni anno, per il 31 maggio 2020. Per ogni informazione la referente del programma è la sig.ra Patrizia Sabbadin.

L'articolo Premio Tesi di Laurea a Ploaghe proviene da Casteddu On line.