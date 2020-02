Aperte le iscrizioni al Premio nazionale Montiferru

Nuova edizione della rassegna dedicata all’olio extravergine d’oliva

Sono aperte le iscrizioni al Premio nazionale Montiferru, il concorso per la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva di qualità che quest’anno giunge alla 27^ edizione. Possono parteciparvi in forma singola o associata, le aziende agricole, i frantoiani e gli olivicoltori, purché siano produttori e confezionatori di olio extravergine, ottenuto da olive prodotte e lavorate in Italia con parametri chimico-fisici e organolettici fissati dal regolamento.

I produttori esteri possono concorrere nell’apposita sezione unica.

Le domande di iscrizione vanno inviate entro il 21 febbraio prossimo all’e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . I campioni degli oli iscritti, invece, dovranno essere inviati alla Segreteria del Premio nazionale Montiferru, presso la Camera di commercio di Oristano, in via Carducci 23, a Oristano.

Anche quest’anno al organizzare il Premio nazionale Montiferru è un Comitato, composto dalla Camera di commercio di Oristano, dal Comune di Seneghe, dall’Agenzia Agris Sardegna, dall’Agenzia Laore Sardegna e dall’Unione dei Comuni Montiferru-Sinis. Il Comitato si avvale della collaborazione dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e dell’Università degli Studi di Cagliari–Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.

La giornata conclusiva del Premio nazionale Montiferru, con la relativa cerimonia di premiazione, si terrà a Seneghe nel mese di maggio.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti internet www.premiomontiferru.it e www.or.camcom.it.

Lunedì, 2 febbraio 2020

L'articolo Aperte le iscrizioni al Premio nazionale Montiferru sembra essere il primo su LinkOristano.it.