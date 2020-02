A Oristano le tariffe meno care per le mense scolastiche

Il dato emerge da una ricerca dell’associazione Cittadinanzattiva

Il costo medio a famiglia in Sardegna per le mense scolastiche è di circa 70 euro rispetto agli 83 euro di media nazionale. Il costo mensile, nell’anno 2019/2020, sostenuto da una famiglia sarda con reddito ISEE di 19.900 euro e con un bambino iscritto alla scuola d’infanzia ammonta a 67 euro, mentre è di 71 euro per la scuola primaria. Oristano si distingue tra i comuni sardi. È il comune più virtuoso con soli 41 euro di tariffa mensa nella scuola dell’infanzia e di 51 euro per la primaria.

Sono questi i dati che emergono dalla IV Indagine di Cittadinanzattiva sulle tariffe e la qualità delle mense scolastiche in Italia, che ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria.

Il nord d’Italia si conferma l’area geografica con le tariffe più elevate, in media 842 euro per nove mesi di mensa nella scuola primaria, e 841 in quella dell’infanzia; segue il centro, 724 euro nella primaria e 704 euro nell’infanzia; più contenuti i costi al sud con 644 euro nella primaria e 632 nell’infanzia.

L’Emilia Romagna risulta essere la regione più costosa, con una spesa media mensile di 106 nella primaria e 105 euro nell’infanzia; mentre la Puglia quella più economica con 65 sia nella primaria che nell’infanzia.

Rispetto all’anno precedente, la variazione è stata del +0,81% a livello nazionale, con l’incremento record del +9,79% in Calabria e una riduzione, invece, del 6,41% in Sardegna per la scuola primaria. Tariffa invariata in Basilicata, Umbria e Valle d’Aosta.

Tutti i dati sono consultabili nel sito: https://bit.ly/34Qwlz9

Lunedì, 3 febbraio 2020

L'articolo A Oristano le tariffe meno care per le mense scolastiche sembra essere il primo su LinkOristano.it.