Attentato a Londra, un uomo accoltella diverse persone e poi viene ucciso dalla polizia. Un uomo è stato ucciso dalla polizia a colpi d’arma da fuoco, nel Sud di Londra , a Streatham, in Gran Bretagna, dopo che aveva accoltellato diverse persone. Lo riporta Sky News. La polizia ha parlato di “atto di terrorismo “. Il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Alcuni testimoni parlano di almeno 3 feriti, ma non ci sono conferme ufficiali. A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l’ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019 , questa volta l’episodio è avvenuto in un’area periferica della città, ma comunque affollata. Per l’esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.