Pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria, i grandi preparativi per l’antico gesto di devozione

Al via i preparativi per la XXXIV edizione del “Pellegrinaggio Sinnai – N.S. di Bonaria”, un cammino nato dalla volontà di quattro amici sinnaesi della Fraternità di Comunione e Liberazione, che insieme all’ex parroco Monsignor Giovanni Abis, cittadino onorario di Sinnai, riproposero un antico gesto di fede e devozione cui origini sono legate alla storia identitaria del paese. Ad organizzare l’evento patrocinato dal Comune di Sinnai, l’associazione culturale “Il Segno” presieduta da Pierangelo Soi: «sarà una grande edizione con importanti novità, per la quale ci tenevo a ringraziare tutta l’amministrazione comunale, gli assessori, ed in particolare il Sindaco Tarcisio Anedda e il consigliere delegato Walter Zucca, per la preziosa collaborazione».

Fonte: Casteddu On Line

