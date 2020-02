Ma l’amore era ti sbocciato dal giorno prima, da quando la coppia si era riunita. Pago che piange , la stringe forte e dice: “Tu sei una maledetta”. Serena piange e basta. I due si baciano sulle labbra. “ Mi manchi ” ammette Serena, “anche tu” risponde il cantante. Il tenero quadrettino viene interrotto da Signorini che finge di mandare via la ragazza. Dopo qualche minuto d’attesa, ‘Carramba!, Serena è qui’ ed è una nuova concorrente . E Pago accusa un finto mancamento. Poi ammette: “ Sono felicissimo ”, come riporta Quotidiano.net. (foto video Mediaset)

GfVip, Serena Enardu e Pago insieme a letto: baci, abbracci e movimenti sotto le coperte. Poi la telecamera stacca, la puntata “hot” sfila via. Pago innamorato ma malinconico: “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi? Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male”

Fonte: Casteddu On Line

