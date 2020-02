Auto si ribalta sulla Statale 131, giovane finisce all’ospedale

I soccorsi sono stati immediati e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mogoro e il 118. Il ferito è stato trasferito all’ospedale di San Gavino in codice giallo; non corre pericolo di vita.

L’auto sulla quale viaggiava, una Golf, diretta verso Cagliari, ha sbandato all’altezza dello svincolo per Uras, ed ha urtato il guardrail centrale. In seguito al violento urto la Golf si è ribaltata finendo la sua corsa nella corsia di sorpasso.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.