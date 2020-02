Yoshi la tartaruga “Caretta caretta” celebra la libertà con una nuotata record di 35.000 chilometri – VIDEO

Yoshi è già un fenomeno in Sudafrica, e sta iniziando a ottenere fan in Australia. E anche nel resto del mondo. Per circa venti anni, l’animale ha nuotato pigramente nell’acquario Two Oceans a Cape Town. Da piccola fu raccolta da pescatori giapponesi. L’equipaggio la consegnò all’acquario: lì è cresciuta sana ed è diventata una star. Maryke Musson era una delle giovani biologhe che videro arrivare l’animale in quel giorno. Nel 2015 ha iniziato a lavorare come biologa marina nello stesso acquario. Il noto acquario dei due oceani ha una reputazione impareggiabile per qualità e competenza in tutto il mondo, per aver salvato circa 600 tartarughe nel corso degli anni. Musson ha percepito un’opportunità durante il suo lavoro per un ritorno della superstar Yoshi in mare. La tartaruga è stata appositamente addestrata nel bacino sudafricano per nuotare di nuovo in mare aperto con un programma di fitness e formatori speciali che l’hanno incoraggiata a percorrere distanze sempre più grandi. È stata rilasciata due anni fa e da allora Yoshi è stata in viaggio. Grazie a una connessione satellitare e un canale, Yoshi è facile da seguire. Musson tiene un blog molto letto in cui sono registrati i viaggi della tartaruga. L’acquario segue più animali rilasciati. Ma nessuno di loro ha percorso 35.650 chilometri a nuoto in 745 giorni, nuotando spesso contro corrente, da quando è stata calata nell’Oceano Atlantico al largo di Cape Point poco più di due anni fa. Gli scienziati si aspettavano che il rettile marino da 183 kg (403 libbre) si dirigesse verso le spiagge di allevamento africane stabilite più vicino all’equatore sulle coste dell’Atlantico o dell’Oceano Indiano. Tuttavia, dopo un anno di viaggio di alimentazione lungo la costa occidentale dell’Africa in Angola, ha sorpreso i ricercatori nuotando verso Cape Town, aggirando il Capo di Buona Speranza. “Sì, una media di 48 chilometri al giorno, tutti i giorni, per più di due anni, sicuramente una migrazione da record”, scrive con orgoglio Musson nel suo blog. La tartaruga avventurosa può essere seguita qui. Per fare un confronto: il nuotatore olandese di lunga distanza Maarten van der Weijden ha battuto un record mondiale entro 24 ore: 102,4 chilometri. L’avventuriero britannico Ross Edgley nuotò in Gran Bretagna in 157 giorni: 2.882 chilometri. Le megattere hanno raggiunto 8000 chilometri. Ma Yoshi ora è più di quattro volte più staccato. L’aspettativa era che la tartaruga marina vicino al Sudafrica avrebbe continuato a fare il bagno. “Ha esplorato l’Oceano Atlantico prima di iniziare l’avventura nel caldo Oceano Indiano. Ora è a nord-ovest dell’Australia, in viaggio verso Dirk Hartog Land ”, osserva Musson. L’ultima isola deve il suo nome allo skipper olandese Dirck Hartog della nave Eendracht, che nel XVII secolo sbarcò come secondo europeo in Australia (il primo sulla costa occidentale). “Yoshi segue la rotta Eendracht da Città del Capo a Giacarta nel 1616, con un giro extra al largo della costa occidentale dell’Angola. Dirk Hartogland ha una popolazione annuale di tartarughe nidificanti di circa 1.400 femmine. È un’area protetta “.Yoshi ha ora inviato 20.158 messaggi di localizzazione ai satelliti. Musson oggi sta monitorandoi un messaggio proveniente da Bali, 2000 chilometri più a est. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. una rara e preziosa occasione per risarcire la natura dei danni che noi uomini contribuiamo a creare.

