Serdiana: armato e col volto coperto tenta il colpo in farmacia, ma fallisce

Alto un metro e ottanta, dal forte accento sardo e dalla corporatura robusta: questi gli elementi in mano agli investigatori di della Compagnia di Dolianova, per risalire all’identità del malvivente, oltre a qualche immagine del sistema di video sorveglianza e le impronte che ha maldestramente lasciato sul bancone.

Armato di pistola e col volto coperto da un passamontagna mimetico, ha fatto irruzione nella tarda serata di ieri, nella farmacia di via Tola a Serdiana. L’uomo, ha intimato ai dipendenti di consegnare l’incasso, ma loro non si sono fatti intimidire e hanno dato l’allarme al 112. Il ladro non ha potuto così fare altro che darsela a gambe.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.