Tamponamento, traffico in tilt

L’incidente questa sera a Oristano. Circolazione deviata

Un tamponamento tra tre auto ha paralizzato nella tarda serata il traffico a Oristano, nella centralissima via Cagliari. Per cause da accertare, un automobilista, diretto verso il centro, ha frenato bruscamente innescando l’incidente. Le due auto che seguivano hanno tamponato il primo veicolo rimanendo danneggiate.

Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico è andato in tilt. In pochi minuti si è creata una lunga fila di veicoli.

La polizia locale, per poter effettuare i rilievi e far rimuovere le auto incidentale ha deviato il traffico tra via Costa e via Gramsci.

Dopo circa un’ora la situazione è tornata alla normalità.

Sabato, 1° febbraio 2020

L'articolo Tamponamento, traffico in tilt sembra essere il primo su LinkOristano.it.