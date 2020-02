Cagliari, rissa sfiorata in via Roma per “colpa” di un cane che abbaia: interviene la polizia

Un cane che abbaia all’indirizzo di un ragazzino sopra uno skateboard è stato il motivo che ha portato, in via Roma a Cagliari, allo scoppio di una furiosa lite tra un 40enne e un clochard. L’uomo, che era insieme al figlio, dopo aver assistito alla scena (con il ragazzo in skate già lontano), si è avvicinato al senzatetto, e sono volati degli insulti. Alla scena hanno assistito molte persone, a passeggio per le strade del centro in un sabato pomeriggio dal sapore decisamente primaverile. Attorno ai due “rivali” si è formato un capannello di persone e qualcuno, temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, ha chiamato il 113. Sul posto, verso le diciassette, è arrivata una pattuglia della squadra volante.

Fonte: Casteddu On Line

