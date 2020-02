Mare del Salento da tutelare: enorme squalo elefante a solo un miglio dalla costa di Torre Uluzzo (VIDEO)

Un mare meraviglioso, anzi due mari, Adriatico e Jonio che circondano la penisola salentina e che nascondo tesori inestimabili che rivelano lo stato di salute delle nostre acque che meritano la massima protezione e tutela da ogni forma di aggressione umana. Questa volta, infatti, nella giornata di oggi, alle 16 circa, ha fatto capolino sulla superficie piatta di un mare quasi olio a causa delle ottime condizioni atmosferiche, un ormai abituale abitante delle nostre acque territoriali: un enorme esemplare di squalo elefante che si muoveva placido, quasi a pascolare e cibarsi di plancton a solo un miglio dalla costa di Torre Uluzzo, marina di Nardò. Una scena che è durata oltre mezz’ora e che è stata videoripresa dall’equipaggio di nostri amici di un motopesca costiero che, nell’inoltrarcelo, ha voluto deliziarci di uno spettacolo che la dice lunga, per l’appunto, sulla qualità delle nostre acque, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”. Un esemplare tanto impressionante nella sua mole, ma altrettanto innocuo e placido come il nostro mare ancora generoso e quindi ancor più da proteggere.

Fonte: Casteddu On Line

