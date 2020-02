La Finanza scopre il business degli affitti in nero nel Cagliaritano: case col trucco a Elmas, Assemini e Serramanna

La Finanza scopre il business degli affitti in nero nel Cagliaritano: case col trucco a Elmas ad Assemini a Serramanna. Nell’ambito

dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme

Gialle

del

Comando Provinciale di Cagliari hanno concluso, negli ultimi giorni,

quattro

controlli

nei confronti di altrettanti proprietari di immobili che hanno concesso a terzi in

locazione

alcuni

stabili.

L’

input

per le

attività

ispettiv

e

scaturisce da

informazioni

acquisite nell’ambito del controllo

del

territorio, successivamente approfondit

e

mediante il riscontro con i dati estrapolati

dalle

banche dati in uso al Corpo, con particolare riferimento ai contratti di locazione

registrati

e alle relative dichiarazioni dei redditi presentate dai proprietari degli immobili.

In

un primo caso, relativo a un cittadino di Serramanna

che

ha concesso a terzi in

locazione

un immobile sito

nel

medesimo comune, gli approfondimenti effettuati

,

completati

anche a mezzo di sopralluoghi e di controlli “porta a porta”, hanno permesso di

accertare

che l’appartamento

era

stato

effettivamente locato e

che

il proprietario

a

veva

omesso

la dichiarazione dei canoni percepiti per un ammontare

complessivo

di

12.870

euro

per gli anni

dal

2014

al 2018.

Relativamente

alle annualità

2018

e 2019

il

proprietario ha

altresì

omesso

di registrare il

c

ontratto

di

affitto

dell’unità abitativa con un’evasione dell’imposta di registro pari a

144

euro

.

In

una seconda circostanza, le attività ispettive hanno

riguardato

una

società

di Assemini

operante

nel campo dell’agricoltura, la quale ha concesso un proprio immobile

,

sito nel

medesimo

comune, ad un’altra azienda.

essione temporanea dell’immobile con le dichiarazioni dei Redditi e Irap presentate dalla

parte concedente.

Il controllo fiscale, relativo agli d’imposta dal 2016, 2017 al 2018, si è concluso con la

constatazione della mancata dichiarazione di ricavi provenienti dalla citata locazione di

immobile commerciale per complessivi 90.000 euro, sottratti a tassazione ai fini delle

imposte dirette.

Un terzo caso ha interessato un soggetto, residente ad Elmas che ha concesso in

locazione un proprio locale commerciale sito nel medesimo comune ad una società

operante nel settore agricolo .

I Finanzieri hanno concentrato la loro attenzione sul riscontro documentale del contratto di

locazione registrato e stipulato tra il privato e l’impresa, confrontando gli importi percepiti

dalla cessione temporanea dell’immobile con le dichiarazioni dei Redditi presentate dalla

parte concedente: il controllo si è concluso con la constatazione della mancata

dichiarazione di canoni di locazione per complessivi 58.200 euro, relativi agli anni dal

2016 al 2018.

Nell’ambito di un ultimo controllo, effettuato nei confronti di un provato cittadino di Sarroch

che ha concesso in locazione ad una società un immobile sito nel capoluogo, è emerso

che lo stesso, per gli anni dal 2015 al 2018 non ha dichiarato un importo complessivo di

ricavi derivanti dai canoni di affitto percepiti pari a 27.647 euro.

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza

finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per

l’economia, ostacola la normale concorrenza tra le imprese, danneggia le risorse

economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.

L’anno appena iniziato si è aperto con un forte impulso impresso dalle Fiamme Gialle nello

specifico settore: difatti, nell’ambito di otto distinti interventi, ammonta a oltre 569 .000 euro

il totale dei canoni di affitto non dichiarati dai proprietari di immobili scoperti dai Finanzieri

del Comando Provinciale Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line

