Bambini picchiati, messi a digiuno e coi pannolini sporchi: indagini su quattro minestre d’asilo nido. Una vicenda davvero inquietante, quella emersa a Pavia: bimbi tra i tre mesi e i tre anni che venivano schiaffeggiati, col cibo schiacciato nella loro bocca con violenza. Alla fine è arrivata la Procura per fare piena luce sul caso, riportato oggi da Fanpage.it. Un vero e proprio asilo nido degli orrori, quello che è stato scoperto dagli inquirenti, con pesanti accuse per le maestre: l’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato recapitato nei giorni scorsi. Emblematico sarebbe il caso di un bambino con difficoltà di linguaggio, che sarebbe stato schiaffeggiato e bloccato in un seggiolone, sino a farlo sanguinare.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.