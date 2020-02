Pago e Serena Enardu si baciano al Grande Fratello Vip, l’ex Conversano non ci sta: “Tutto questo mi puzza…”. Puntata speciale ieri al Grande Fratello Vip, momenti di grande passione tra Pago e Serena Enardu: “Volevano togliersi anche i vestiti di dosso ma sono stati contenuti”, ha commentato Pupo. Intanto l’ex di Serena Giovanni Conversano commenta e attacca: “Ricordate, non parlo mai a caso e tutto questo mi puzza. Certo di non sbagliarmi. E vissero tutti ‘…’ e contenti”.

Serena Enardu invece ha regalato parole davvero dolcissime nei confronti del cantante quartese Pago: “Dobbiamo dirci tante cose perché secondo me non ci siamo ancora conosciuti veramente”, ha dichiarato Serena, che pure è stata legata per sette anni al cantante sardo, “Non abbiamo mai goduto di un fidanzamento, quando ci siamo conosciuti eravamo troppo incasinati”. E la saga continua…..(foto dal video di Mediaset)\\\\\

