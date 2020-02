Incidente stradale sulla statale 131, I Vigili del Fuoco sul posto per la messa in sicurezza.

Da richiesta pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando, è intervenuta intorno alle 13:45 per un’incidente stradale sulla strada statale 131 al km 19,500 in territorio del comune di Monastir.

Un uomo di 54 anni per cause ancora da accertare ha perso il controllo della vettura, un uomo del 1966 è stato soccorso dagli operatori sanitari inviati dal servizio di sanitario con un ambulanza trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Gli operatori della squadra VVF all”arrivo sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, la strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Monastir, auto si ribalta paurosamente sulla131: conducente in ospedale proviene da Casteddu On line.