Lapia: “L’assessore venga a Oristano e risolva i problemi dell’ospedale”

Lapia (M5S): “L’assessore venga a Oristano e risolva i problemi dell’ospedale”

Visita della parlamentare grillina al San Martino con la consigliera oristanese Cadau

Visita parlamentare questa mattina all’ospedale San Martino di Oristano, della deputata del Movimento 5 Stelle e membro della commissione sanità, Mara Lapia, accompagnata dalla consigliera comunale Patrizia Cadau, sempre del Movimento 5 Stelle, e dal direttore dell’Assl di Oristano Mariano Meloni. L’ispezione segue l’interpellanza dei giorni scorsi della stessa consigliera Patrizia Cadau su alcuni problemi legati alla somministrazione delle terapie oncologiche.

“Da quando questa nuova giunta regionale si è insediata”, ha dichiarato la deputata Mara Lapia, “sin da subito mi sono resa disponibile per la massima collaborazione, in quanto membro Commissione sanità della Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle. Ho a cuore il tema della sanità, da sempre me ne sono occupata. Non ho mai ricevuto risposta dall’assessore Mario Nieddu in merito a tutti i presidi sanitari della Sardegna che ad oggi agonizzano una situazione drammatica. Situazione che, in campagna elettorale, loro stessi hanno contestato portando alla luce le condizioni delle nostre strutture sanitarie e in che modo fossero gestite dalla vecchia Giunta. Ad oggi però, non ho visto nessun tipo di miglioria o cambiamento”.

“Noi abbiamo delle eccellenze nel campo della sanità sarda”, ha proseguito la deputata Mara Lapia, “ci vogliono i giusti investimenti. Le risorse ci sono e questo silenzio da parte dell’assessore è umiliante e sconcertante sia per chi lavora sul territorio e all’interno delle strutture sanitarie e sia per l’utente stesso”.

“L’ospedale di Oristano è una struttura con grande potenzialità e che ricopre un vasto territorio”, ha dichiarato ancora la deputata Mara Lapia. “Mi aspetto che non sia solo io a girare gli ospedali e valutare le carenze ma che anche l’assessore Mario Nieddu, dopo la sua campagna elettorale, anziché mandare in ispezione la commissione sanitaria, venga lui stesso in prima persona”.

Durante la visita di questa mattina si è discusso anche delle vicenda della paziente oncologica, costretta a rinunciare alle cure per un problema burocratico: “So che sono stati presi dei provvedimenti”, ha affermato la deputata Mara Lapia, “ed è stata fatta una richiesta all’assessore Nieddu. Il reparto di oncologia di questo ospedale può fornire le cure. Ad oggi la paziente non si sta curando quindi spero che l’assessore entro due giorni provveda a far somministrare le cure “.

Tra i temi caldi anche la carenza di personale, evidente sopratutto nel reparto di Medicina generale, dove la deputata Mara Lapia e la consigliera comunale Patrizia Cadau, hanno incontrato l’equipe medica insieme al primario del reparto Efisio Chessa che hanno esposto la situazione.



“Il reparto di medicina”, ha affermato la deputata Mara Lapia, “necessita di un intervento immediato per quanto riguarda l’incremento del personale. Basti pensare che in un anno vengono fatti circa 3270 ricoveri. E’ un reparto estremamente attivo e va tutelato per il bene di tutti i pazienti”.