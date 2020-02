Carenza organico mina giustizia Sardegna

Le gravi carenze d'organico, soprattutto del personale amministrativo, si sta allargando e sta mettendo in crisi tutto il distretto di Corte d'Appello della Sardegna a causa anche pensionamenti legati alla legge su quota 100. Tanti i dipendenti che hanno abbandonato il lavoro "lasciando gli uffici in grandissime difficoltà non più superabili neppure con il ricorso all'istituto delle applicazioni". E' quanto emerso nella relazione della presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Gemma Cucca, in occasione della cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario nell'Isola. A leggere il documento c'era la collega Maria Mura, a capo della sezione civile.

"Altro nodo cruciale ancora irrisolto - fa presente la Cucca - concerne l'insufficienza degli spazi nella maggior parte degli uffici giudiziari della Sardegna, soprattutto per le aule di udienza e per gli archivi". Per il Csm c'era la segretaria generale Paola Piraccini, mentre per il Ministero della Giustizia è intervenuto il delegato Giampaolo Parodi. In platea, tra le autorità, anche il governatore sardo Christian Solinas.