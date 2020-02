Cani per diabetici in spiaggia: Oristano e la Sardegna tra le prime in Italia?

La III Commissione Consiliare prepara una mozione per l’accesso nelle spiagge

La Sardegna potrebbe essere la seconda regione in Italia a permettere anche ai cani d’allerta per diabetici l’ingresso negli arenili. Ciò grazie all’iniziativa che sta andando avanti al Comune di Oristano, dove ieri, la III Commissione consiliare (Ambiente, Agricoltura, Igiene e Decoro della città, Verde Pubblico e Privato), presieduta da Lorenzo Pusceddu, ha messo a punto una mozione per impegnare il sindaco Andrea Lutzu e la Giunta a portare in Regione questa istanza.

“La normativa che disciplina l’ingresso dei cani negli arenili è regionale”, spiega il presidente della III Commissione, Lorenzo Pusceddu, “per cui è necessario chiedere un’integrazione della legge alla Regione Sardegna”.