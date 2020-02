Coronavirus,Solinas "in campo per sardi"

(ANSA) - CAGLIARI, 1 FEB - "Abbiamo seguito dal primo momento le indicazioni del ministero della Salute attivando il nostro sistema di sorveglianza e monitorando costantemente la situazione. Tutte le nostre strutture, a cominciare dai presidi sanitari e dalla Protezione civile, sono permanentemente attive e siamo pronti a intervenire osservando rigidamente i protocolli previsti, senza creare allarmismi, per tutelare nel migliore dei modi la salute dei sardi". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Christian Solinas che, "in costante contatto con gli assessori della Sanità, Mario Nieddu, e della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, sta seguendo con attenzione gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus (2019 n-CoV) a livello nazionale e mondiale".

La Regione ha partecipato in videoconferenza al Comitato operativo della Protezione civile presieduto dal capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, con la presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro della Salute, Roberto Speranza, e che si è riunito dopo la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. La Regione - prosegue la nota - in attuazione delle circolari del ministero della Salute, si era già attivata da lunedì 27 gennaio con le proprie strutture per preparare la risposta all'eventuale emergenza derivante dai casi di nuovo coronavirus nel territorio regionale. "La Protezione civile regionale ha prontamente attivato le procedure utili e necessarie per garantire piena operatività in caso di emergenza" spiega l'assessore Lampis, delegato in materia di Protezione civile. "Seguiamo con attenzione l'evolversi dei singoli casi nazionali e collaboriamo con le autorità sanitarie per operare in stretta correlazione ai fini di preservare la salute pubblica dei sardi e di tutti coloro che giungono nella nostra Isola".(ANSA).