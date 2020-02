Luciano, verduraio di Cagliari recordman di multe: “Quattro in un anno per l’auto in doppia fila”

Il conto è presto fatto: “Quattro multe prese in un anno per aver lasciato l’auto, che utilizzo per scaricare la merce, in doppia fila. Ho dovuto pagare duecento euro”. Luciano Dore, storico verduraio cagliaritano di 60 anni, da decenni ha l’attività in via della Pineta. Proprio a pochi metri dal suo negozio, tra non molto, ci sarà la corsia dedicata ai ciclisti: “Sarà un grosso problema. Se toglieranno i parcheggi e restringeranno la carreggiata sarà la fine. Il Comune non ci ha coinvolto sul progetto”, lamenta Dore. “Potevano realizzare le piste tra via Vidal, via Garzia e via Curie, non qui. Lavoro anche con gente di passaggio, c’è chi si ferma in doppia fila anche se è illegale”, riconosce il verduraio. “Se la gente non potrà più fermarsi, per me sarà la fine”. Difficile che il Comune faccia un passo indietro o preveda “deviazioni” nelle stradine laterali. La pista in via della Pineta rappresenta, nei fatti, un ulteriore tassello per giungere al completamento dell’anello ciclabile di tutta Cagliari. Insomma, impossibile creare un percorso spezzettato.

“Per noi commercianti sarà comunque un disagio”, ribatte Dore, “io vivo vicino al negozio e vengo a piedi, ma per portare la merce ho necessità di avere una zona di carico e scarico sicura”. Che, con la futura pista ciclabile, potrebbe scomparire.

