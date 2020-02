Londra lascia l’Unione europea: è il giorno dell’addio

Dopo 47 anni, il Regno Unito taglia i ponti con l’Unione europea tra umori differenti ed entra nel periodo di transizione in cui si mantiene lo status quo, ma andranno definiti i futuri rapporti non solo con Bruxelles ma anche con partner di peso come gli Stati Uniti. I maggiori leader europei, tra cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno parlato di momento di svolta e sottolineato la necessità che il Regno Unito “rimanga un partner strategico”.

Fonte: Casteddu On Line

