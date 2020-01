Andrea Cutri sul palco del Festival di Sanremo con Paolo Palumbo e Kumalibre

Andrea Cutri sul palco del Festival di Sanremo con Palo Palumbo e Kumalibre

Il musicista di Cabras tra gli ospiti della seconda giornata del festival Torna sul palco del Festival di Sanremo dopo undici anni, Andrea Cutri, musicista di Cabras, che già nel 2009 era stato protagonista, quale autore, di una canzone cantata da Patty Pravo. Stavolta Cutri dirigerà l’orchestra che accompagnerà il giovane chef oristanese Paolo Palumbo, protagonista di una battaglia di impegno civile contro la Sla di cui è affetto. Palumbo sarà ospite nell’importante kermesse canora, insieme al rapper Cristian Pintus, in arte Kumalibre. Il “trio” sardo salirà sul palco dell’Ariston mercoledì prossimo 5 febbraio in occasione della seconda giornata del Festival, per presentare il brano “Io sono Paolo”.

“Tutto è nato dall’amicizia tra Paolo e Cristian”, racconta Andrea Cutri, “e dal brano che Cristian aveva scritto per il padre, venuto a mancare a causa di una malattia degenerativa. Un brano che ha colpito molto Paolo. Da quel momento è nato il desiderio in loro di comporre insieme un nuovo brano, che raccontasse la vita di Paolo e la sua grande forza interiore”. Un progetto sostenuto fin dall’inizio da Andrea Cutri che ha dato quindi il suo contributo musicale al pezzo “Io sono Paolo”. “Ho rivisitato la prima versione”, spiega sempre Andrea Cutri, “mantenendo il beat elettronico originale del brano realizzato da Walter De Masi, e alcune registrazioni fatte da lui insieme a Cristian e Paolo. Da qui, la decisione di darmi la direzione artistica della loro ospitata a Sanremo”. “Ho scritto un nuovo arrangiamento per poter far suonare tutta l’orchestra del Festival”, racconta sempre Andrea Cutri, “ho suonato le chitarre, il basso e coinvolto alcuni amici musicisti, come Fortunato Casu per la registrazione degli archi, Ludovico Sarai per la parte di batteria, e Marco Pittau per la tromba. Una volta ultimato il lavoro, ho mixato e masterizzato il brano nel mio studio di registrazione”.

Ad esibirsi con il brano "Io sono Paolo", saranno quindi in tre: "Paolo Palumbo", spiega sempre Andrea Cutri, "che racconterà la sua vita con il sintetizzatore vocale, Cristian Pintus che con le sue rime interpreterà il brano, e io che dirigerò l'orchestra. Sarà senza dubbio una bellissima esperienza per tutti e credo passerà un grande messaggio". Andrea Cutri aveva già partecipato al Festival di Sanremo, lo scorso 2009, presentando il brano composto e scritto da lui "E io verrò un giorno là", cantato da Patty Pravo, con cui arrivò in finale, qualificandosi al sesto posto. Il brano venne successivamente inserito nell'album Live Arena di Verona – Sold Out come brano d'apertura (non live); oltre che nella compilation del Festival di Sanremo 2009. "E' sempre emozionante essere a Sanremo in occasione del Festival", conclude Andrea Cutri, "Certamente impegnativo da molti punti di vista ma ci torno con grande piacere. Ho dei bellissimi ricordi dell'esperienza vissuta in gara nel 2009 con Patty Pravo. In questo caso però, credo che l'ospitata sia la modalità ideale per poter raccontare la storia di Paolo e comunicare a tutti il suo messaggio". Venerdì, 31 gennaio 2020

Fonte: Link Oristano