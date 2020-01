Paura a Cagliari. Un pedone questa mattina è stato investito in via Jenner. Un 70enne di Alghero residente in provincia, mentre attraversava via Jenner sulle strisce pedonali situate all’altezza del civico 2, è stato urtato da una Ford Fiesta guidata da una 62enne di Quartu ma residente in città.

A causa dell’urto il pedone cadeva al suolo riportando una ferita alla testa, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge

L'articolo Cagliari, incidente in via Jenner: anziano travolto sulle strisce pedonali proviene da Casteddu On line.