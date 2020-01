Licandro lascia il gruppo dei Riformatori al Comune di Oristano e accusa

Ancora tensioni sul rimpasto della giunta cittadina

Il consigliere comunale di Oristano Mauro Licandro lascia il gruppo dei Riformatori al Comune di Oristano. Lo fa con un documento nel quale critica il consigliere regionale del partito, Alfonso Marras, manifestando aperto disaccordo sulla linea tenuta da quest’ultimo nelle trattative per il rimpasto nella giunta comunale cittadina.

Di seguito il documento reso pubblico da Mauro Licandro.

Il consigliere comunale Mauro Licandro ha depositato in comune le lettere indirizzate al Sindaco e al presidente del consiglio con le quali comunica di essersi autosospeso dai Riformatori Sardi e di dichiararsi fuori in un gruppo indipendente nell’aula degli Scolopi, pur facendo riferimento all’attuale maggioranza, ma solo nella eventualità che vengano rispettati i valori e le iniziative amministrative da lui portate avanti.

Purtroppo, dichiara che si è arrivati a questo punto per le oramai lunghe incomprensioni e diatribe tra consiglieri comunali e assessori.

Ultimamente, da quando il sindaco ha proposto l’azzeramento della giunta, nella tormentoso viaggio della maggioranza si sono inseriti nuovi gruppi e nuovi interessi, ma in particolare per quanto riguarda i riformatori si è posto il tema del consigliere regionale Alfonso Marras che privilegia solo alcuni suoi interessi, anziché cercare di ricomporre le varie frange dei rappresentanti dei riformatori.

In particolare ha voluto essere il rappresentante assoluto degli indirizzi politici dei riformatori, non solo creando divisioni, ma proponendo non accettabili diktat, anzi offendendo la dignità dell’unica donna rappresentante del partito Pupa Tarantini, pur sapendo che io avevo già indicato al sindaco la ns assessora donna poiché era stata colei che aveva garantito la quota per parità di genere fin dalla partenza della consigliatura.

Tra l’altro sinora non ha brillato per la propria presenza nell’oristanese e neanche nelle iniziative e nelle vertenze che riguardano la provincia, mentre tutti gli altri consiglieri hanno dato il loro supporto in quelle circostanze.

Veramente con dispiacere, dichiara ancora il consigliere Licandro, lascio l’attività politica in seno ai riformatori e voglio ricordare che il mio avvicinamento verso quel partito avvenne allorquando era sindaca Angela Nonnis; infatti uscii dal Pdl perché non condividevo la politica ostruzionistica di quel partito nei confronti del sindaco Nonnis.

Però non c’è più possibilità di riportare a sintesi le iniziative politiche in cui hanno giocato un ruolo non indifferente le divisioni interne alla maggioranza.

Da oggi si lavorerà come ho sempre fatto per gli interessi dei cittadini di Oristano, senza essere condizionato da nessuna trama i interessi che non sia quello di portare opportunità di sviluppo per la citta di Oristano.

Ora compete solo al sindaco fare sintesi e non ascoltare sirene come quella del consigliere regionale Marras, che non manca occasione di affermare che ha due consiglieri comunali, inizi intanto a non contare me, e, se sarà lui a condurre questo tipo di politica continuerà a non trovarne neanche altri, e sicuramente un solo consigliere non basta per vedersi attribuire un assessorato.

Venerdì, 31 gennaio 2020

